Lotito: «Superlega? La filosofia non rappresenta la passione dei tifosi»

ROMA - In occasione del proprio compleanno, Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Il presidente del club biancoceleste, che oggi spegne 62 candeline, ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere con la sua società, ma soprattutto ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Superlega europea.

FILOSOFIA ERRATA - "Per la Superlega - spiega Lotito - c'è una filosofia legata solo al business e una filosofia che non rappresenta la passione dei tifosi. Non possiamo privare i tifosi di conseguire grandi risultati, quindi bisogna dare a tutti l'opportunità di partecipare. Non dobbiamo privare lo sport del calcio della sua vera anima: la passione, il sogno. Al contrario, dobbiamo mettere nelle condizioni chiunque di concorrere per un risultato. Il problema della rappresentanza è quello del consenso: i voti contano ma non si pesano. Ogni società deve avere le stesse opportunità. Non esiste che un club ricco conti di più".

LAZIO, INZAGHI FA TURNOVER

LA SUA LAZIO - Il presidente del club biancoceleste prosegue: "Sono onorato di poter rappresentare questa società. Siamo partiti con un fatturato di 86 milioni di debiti, oggi siamo una realtà forte economicamente. Sono stati fatti tanti investimenti sui campi sportivi. Ora la Lazio è un club appetibile per i giocatori: una grande famiglia che può vedere al futuro senza la paura di non esserci domani. Ho l'obbligo di tutelare la tradizione e la storia del club, dare forza e conseguire risultati sportivi anche a livello internazionale".

FINALE DI COPPA ITALIA - Il primo obiettivo da raggiungere per Lotito è la Coppa Italia, che verrà messa in palio il prossimo 15 maggio allo Stadio Olimpico contro l'Atalanta: "Io mi sento di dire che questa è una squadra che può competere alla pari con tutti. Ad oggi purtroppo abbiamo una posizione in classifica che non rispecchia le nostre reali qualità. Mi auguro il colpo di coda finale".

SOLO LA COPPA ITALIA PUO' SALVARE LA LAZIO

FAIR PLAY E VALORI DELLO SPORT - Un ultimo punto sui valori dello sport e per questo Lotito fa riferimento alle nuove generazioni di tifosi: "Il fair play ripercorre tutte le tappe dei valori dello sport: spirito di gruppo, spirito di sacrificio, e soprattutto il merito. Non si vive solo di trofei. La Lazio è molto attiva negli ospedali, nelle scuole. Abbiamo una grande responsabilità di amministrare un patrimonio sportivo dal 1900. Un patrimonio da conservare, da preservare e da tramandare, continuando a crescere costantemente. Senza questi ingredienti fondamentali non potremmo costruire il futuro cittadino di domani. Essere laziali significa incarnare questi valori. Mi auguro che la Lazio sia anche il futuro delle nuove generazioni".