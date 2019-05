Inzaghi cancella la conferenza. Vuole evitare domande sul futuro?

ROMA - Dopo l’addio di Allegri , la Juventus è a caccia del nuovo allenatore. Nella lista dei papabili, non è più un mistero, c’è Simone Inzaghi . Il tecnico della Lazio ha cancellato la consueta conferenza stampa in programma oggi, alla vigilia del match di campionato contro il Bologna . Il motivo della scelta potrebbe essere la volontà di evitare domande sul proprio futuro. Inzaghi ha vinto la Coppa Italia contro l’ Atalanta e rompendo l’egemonia della Juve che durava da quattro anni. Il club bianconero ha fatto i complimenti alla Lazio attraverso i suoi profili social.

LE PAROLE DI INZAGHI - Inzaghi ha parlato soltanto ai microfoni del canale ufficiale del club senza dire nulla riguardo al proprio futuro: «Ci sono ancora due partite importanti da giocare - ha detto a Lazio Style Channel - vogliamo finire il campionato al meglio: negli ultimi 180 minuti voglio vedere il livello di maturità della squadra nonché spirito, determinazione e concentrazione». Tante le voci sul futuro dell'allenatore biancoceleste, accostato alla Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Intanto il presente è il match con gli emiliani, in scena domani alle 20.30 allo stadio Olimpico, nella penultima di Serie A prima di chiudere con il Torino. Vale poco per i biancocelesti, vincitori della Coppa Italia e così qualificati in Europa League, a livello di classifica: «Questi ultimi giorni sono stati di grande festa, abbiamo celebrato la vittoria in Coppa Italia insieme ai nostri tifosi e alle famiglie. Contro l'Atalanta abbiamo disputato una grande partita - ha ricordato Inzaghi - abbiamo messo il cuore, siamo stati intensi per 95 minuti: è stata una delle migliori partite della stagione insieme al successo nel derby e a quello di San Siro in Coppa Italia con il Milan». A livello di formazione «ho inevitabilmente qualche dubbio - ha detto il tecnico piacentino - domani sarà una gara difficile da disputare» ha concluso. (Italpress)