Tare: «Juventus su Inzaghi? Vogliamo che resti»

ROMA - «La Juventus su Inzaghi? Non posso rispondere io». Igli Tare non si sbilancia. Nel prepartita di Lazio-Bologna, intervistato da Sky Sport, il d.s. biancoceleste ha cercato di evitare le domande relative al futuro di Simone Inzaghi, da molti ritenuto uno dei candidati per la panchina della Juventus: «Non ho mai fatto le cose con i se e con i ma, non mi sono mai chiesto se la Juve lo vuole. Non abbiamo in mente profili alternativi, per noi deve restare, perché è un laziale dalla testa ai piedi».