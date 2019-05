Lotito: "La Juve non mi ha mai chiesto Milinkovic e non me lo chiederà"

ROMA - Claudio Lotito ha parlato del futuro di Milinkovic Savic e di Simone Inzaghi a margine della cerimonia dei premi Ussi al Circolo Canottieri Aniene. Sul centrocampista serbo, il presidente della Lazio ha dichiarato: "La Juventus non mi ha mai chiesto Milinkovic-Savic e, conoscendo la società bianconera, non me lo chiederà. Perché nella vita si chiedono le cose che si possono ottenere. La Juve ha provato a prendere Keita a suo modo, invece io l'ho venduto a 30 milioni al Monaco". Il presidente della Lazio ha spiegato: "Milinkovic Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne. Che offerta dovrebbe arrivare per Milinkovic? Io non parlo di soldi, perché parlate solo di denaro? Io come presidente non percepisco un euro e non ho rimborso spese, quindi secondo questa mentalità io non dovrei valere niente?". Poi, sul calciomercato biancoceleste: "Del nostro mercato si occupa Igli Tare che ha dimostrato competenza, professionalità e grande serietà. Insieme abbiamo sempre trovato le soluzioni. Non sarà una Lazio piu' debole, anche perché il nostro modo di fare calcio non è legato al nome ma alla qualità dei giocatori: sappiamo quali sono stati i problemi in questa stagione, potevamo chiudere con una classifica migliore, cercheremo di non ripetere gli errori commessi sfruttando l'esperienza".