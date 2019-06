Inzaghi resta alla Lazio: sfuma l'ipotesi Milan

La panchina del Milan perde uno dei possibili candidati

Inzaghi non era certamente la prima scelta della Juventus, ma nelle ultime ore sembrava in cima alla lista del nuovo Milan, pronto a ripartire dopo l'era Gattuso. La Lazio ha dovuto fare in fretta, per evitare di far esplodere un caso: Inzaghi è in partenza per le vacanze e la dirigenza biancoceleste ha preferito premere sull'acceleratore per non turbare l'entusiasmo provocato dalla vittoria della Coppa Italia, secondo trofeo della gestione Inzaghi dopo la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus due stagioni fa.