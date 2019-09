Lazio, la lista per l'Europa League: non c'è Lukaku

TORINO - La Lazio ha presentato la lista dei calciatori biancocelesti che potranno giocare in Europa League. Simone Inzaghi non ha inserito Jordan Lukaku, Durmisi e Anderson nell'elenco dei giocatori per la competizione europea: i tre giocatori, infatti, sono fuori dal progetto tecnico del tecnico biancoceleste. Ecco la lista completa della Lazio per l'Europa League: Guerrieri, Proto, Strakosha (Portieri); Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Radu, Ramos, Vavro (Difensori); Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo (Centrocampisti); Adekanye, Caicedo, Immobile (Attaccanti).