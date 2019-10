Inzaghi: "Contro l'Atalanta inizia un nuovo ciclo, ancora più complicato"

ROMA - Una sfida che ha il sapore di "rivincita" per l'Atalanta, visto che l'ultimo incrocio con la Lazio all'Olimpico risale al 15 maggio scorso, in occasione della finale di Coppa Italia conquistata dai biancocelesti. Tanta voglia di rivalsa per i bergamaschi di Gasperini, ma al tempo stesso grande determinazione per la squadra di Simone Inzaghi, che intende prendersi tre punti e vincere lo scontro diretto per un posto in Champions League: "Sicuramente andiamo incontro a un altro ciclo di partite molto importanti, sicuramente più impegnativo rispetto al primo ciclo. Cercherò di scegliere in base a quello che vedrò durante gli allenamenti. Partita importante contro avversario scomodo. Non ricordo di aver detto che sarebbe stato un macello se non avessimo vinto questa gara: normale però che sia una sfida importante, contro un avversario che conosciamo bene e che ha dato tanta continuità al suo cammino. L'anno scorso in campionato avevano meritato la vittoria e allo stesso tempo noi l'abbiamo meritata in Coppa Italia".

Inzaghi su Lotito: "Lui è un grande motivatore"

Dopo aver analizzato la gara nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore della Lazio ha replicato alle parole rilasciate nei giorni scorsi dal presidente Lotito, che aveva spiegato come fosse arrivato per tutti il tempo dei "doveri": "Penso che voi giornalisti siate davvero molto bravi, perché spesso riuscite a far dire alcune cose che non si pensano. Basta ripercorrere quello che è stato fatto in questi quattro anni, con tutti gli errori possibili che si possono commettere, però il bilancio di questi quattro anni penso sia assolutamente positivo. Il presidente è un grande motivatore, quello che ha detto l’ha detto certamente per spronare tutto l’ambiente".