Inzaghi: "Questa squadra ha carattere. I rigori? Netti"

ROMA - "Stimo Gasperini ma i rigori sono netti, non c'è niente da discutere". Le lamentele di Gian Piero Gasperini non turbano più di tanto Simone Inzaghi, che respinge al mittente gli appunti dell'allenatore dell'Atalanta e applaude la sua Lazio per la reazione che ha permesso di rimontare il triplo svantaggio dell'intervallo. "La squadra ha carattere e si è visto nella reazione di oggi. La gara è chiara, l’Atalanta ha dominato il primo tempo e la Lazio il secondo. Nella ripresa abbiamo rischiato una sola volta in contropiede, nel complesso penso che il risultato sia giusto. Dobbiamo migliorare perché vogliamo di più".