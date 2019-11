Terremoto Albania, Tare: "Preghiamo affinché non ci siano ulteriori perdite"

ROMA - Un messaggio di speranza e di unità: "Dobbiamo restare tutti uniti e dimostrare solidarietà per dare una mano a questo paese in un momento di così grande difficoltà". Igli Tare non dimentica la sua terra natia e, ora che è sconvolta da un devastante terremoto, si stringe ai suoi connazionali. "È una tragedia - le parole del direttore sportivo della Lazio all'Ansa -, non riusciamo a uscire da questa situazione. Già tre mesi fa c'era stato un piccolo terremoto, c'è ansia e paura per questa ennesima tragedia. Sono già 11 i morti e tanti sono ancora sotto le macerie". Il dirigente biancoceleste rassicura sul fatto che amici e parenti stiano bene: "Sono in contatto con loro, ma è ancora da verificare quante persone siano ancora sotto le macerie. Preghiamo tutti affinché non ci siano ulteriori danni e perdite".