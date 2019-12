Lazio, Inzaghi: "Incontreremo una Juve arrabbiata"

ROMA - L'esame di maturità passa dall'Olimpico. La Lazio, terza forza del campionato, testa le sue possibilità di rimenere in alto contro i campioni d'Italia della Juventus, anticipando la sfida del 22 dicembre che vale la Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi non crede al momento di flessione della Juventus: "Dovremo fare una gara importante, essere concentrati, è una grandissima squadra, hanno campioni che possono risolverla da un momento all'altra. Penso che affrontiamo una squadra che ha vinto gli ultimi 8 scudetti, l'unica imbattuta in Europa, saranno arrabbiati per l'ultimo mezzo passo falso. Non dimentichiamoci che la Juve sarebbe prima senza problemi, ma ha trovato l'Inter che sta tenendo il passo".

