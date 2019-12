Anna Falchi: "Nuova foto sexy per la Supercoppa..."

ROMA - Anna Falchi ha fatto impazzire i social dopo Lazio-Juventus. La soubrette, per festeggiare il successo dei suoi beniamini, ha postato sui suoi social un foto coperta solo da una sciarpa biancoceleste: "Ormai regalo queste cose ai miei tifosi, questa qui però è piaciuta anche ai non laziali, con grande sportività. L'ho fatta io con l'autoscatto, impostando il timer. Il mio fidanzato? Era al mio mio fianco quando l'ho fatta, lui è juventino". Ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, la showgirl ha raccontato come è nata l'idea ma soprattutto quando è stato realizzato lo scatto: "Il giorno prima, me l'ero già preparata, di riserva, non si sa mai. Ne ho tutta una serie già pronta perché me le richiedono sempre...". Cambia solo la didascalia, insomma. "Sì. E ho una serie di foto di questo tipo, con la mia sciarpa portafortuna. Foto già pronta per lo scudetto della Lazio? Intanto aspetto la partita del 22 dicembre, la finale di Supercoppa contro la Juventus. In quel caso spero di poter fare la... Superpoppa". E su un eventuale preparativo per lo scudetto, la Falchi replica: "Io vivo partita per partita, intanto siamo concentrati sulla Champions".