Diretta Cagliari-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv e probabili formazioni

CAGLIARI - Un monday night da Champions, chissà se anche da scudetto. La Lazio, battendo il Cagliari nel posticipo del lunedì, si porterebbe addirittura a -3 dalla coppia di testa formata da Juventus e Inter. Una chance clamorosa per la squadra di Simone Inzaghi. Provano a confermarsi in casa invece i sardi allenati da Rolando Maran: con un successo riacciufferebbero il quarto posto in coabitazione con la Roma.

SEGUI CAGLIARI-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cagliari-Lazio, dove vederla in tv

Il monday night tra Cagliari e Lazio verrà trasmesso su Sky dai canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251.

Probabili formazioni

Maran conferma il 4-3-2-1 con Joao Pedro e Nainggolan alle spalle di Simeone. Ancora fuori Ceppitelli, la coppia centrale difensiva sarà di nuovo formata da Klavan e Pisacane. Squalificati Olsen e Rog.

Simone Inzaghi rilancia i titolari lasciati fuori in Europa League. Correa con Immobile davanti, riecco Milinkovic, Leiva e Lulic a centrocampo. Dietro Luiz Felipe con Acerbi e Radu. Stessa formazione che ha piegato la Juventus all'Olimpico.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disp.: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Faragò, Oliva, Lykogiannis, Ragatzu, Deiola, Walukiewicz, Cerri. All. Maran.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Parolo, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli.