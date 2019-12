La Lazio rientra in Italia dopo la Supercoppa e a Fiumicino parte la festa

FIUMICINO - Dopo il trionfo di ieri a Riyad nella finale di Supercoppa italiana contro la Juve (3-1), la Lazio stamane è rientrata in Italia e all'arrivo a Fiumicino è stata travolta dall'entusiasmo dei propri tifosi. Circa mille coloro che hanno atteso fino alle prime luci dell'alba per festeggiare i propri beniamini che ieri hanno battuto per la seconda volta in stagione la squadra di Maurizio Sarri conquistando la quinta Supercoppa nella storia del club. Festa grande per Immobile e compagni, protagonisti di un avvio di stagione straordinario. Per i tifosi biancocelesti il regalo di Natale è arrivato in anticipo, da Riyad. Tra i più osannati Danilo Cataldi, autore di uno splendido gol su punizione che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-1. Il centrocampista, prodotto del vivaio biancoceleste, tiene stretto a sè il trofeo, portandolo sul pullman. Adesso è arrivata l'ora di pensare al Natale e per i tifosi biancocelesti ci sarà un bel regalo da scartare sotto l'albero.