Lazio, buone notizie per Inzaghi: recuperati Immobile e Cataldi

ROMA - La Lazio sorride, il tecnico Inzaghi ha la certezza di aver ritrovato due pedine fondamentali per la sfida contro il Brescia di domenica alle 12.30. Per la prima gara dell'anno, chiuso con la vittoria della Supercoppa italiana e il terzo posto in classifica, ci saranno sia Immobile che Cataldi. Entrambi erano in forte dubbio fino a ieri, ma la seduta mattutina in scena nel centro sportivo di Formello ha dissipato le preoccupazioni dell'allenatore biancoceleste. L'attaccante, rimasto a riposo a causa di un attacco influenzale, si è allenato senza problemi con i compagni. Così Cataldi, fermo in questi giorni per un affaticamento muscolare alla coscia: ieri aveva svolto un lavoro differenziato, oggi è tornato regolarmente in gruppo. La presenza del centrocampista è fondamentale considerate le squalifiche di Leiva e Luis Alberto, dopo le ammonizioni rimediate con la Juventus a Ryiad (erano diffidati). Inoltre il brasiliano si è sottoposto ieri "ad intervento chirurgico per una lesione capsulo-legamentosa a carico del pollice della mano destra a seguito di infortunio di gioco occorso durante la finale di Supercoppa", ha spiegato il club in una nota sul proprio sito. L'intervento è perfettamente riuscito e Leiva tornerà a disposizione per la prossima gara di campionato con il Napoli (11 gennaio all'Olimpico) con un tutore alla mano, lo stesso già utilizzato oggi in allenamento. (Italpress)