Lazio, Tare: "Scudetto non ci riguarda, l'obiettivo è la Champions"

ROMA - "Siamo solo a metà strada, abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo vincere la guerra. Questa è solo la foto di un momento. Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano. Dobbiamo restare umili, concentrati e con la stessa fame, consapevoli di essere una grande squadra". Così il ds della Lazio, Igli Tare, all'ingresso al salone d'onore del Coni dove a breve si terrà la celebrazione per i 120 anni dalla nascita della polisportiva biancoceleste.

Lazio, Tare: "Scudetto non ci riguarda"

"Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino con i piedi per terra", ha aggiunto il ds laziale parlando del momento d'oro degli uomini di Simone Inzaghi, terzi in classifica e reduci da 9 vittorie consecutive in campionato. "L'obiettivo è la Champions - ha sottolineato - non dobbiamo mai perderlo di vista. Poi se ci dovessimo trovare a lottare per qualcos'altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro". Sul cammino di Immobile e compagni sabato l'ultima gara del girone d'andata all'Olimpico contro il Napoli di Gattuso: "Vincere farebbe capire che abbiamo battuto un'altra grande ma soprattutto dare continuità a questo record di vittorie consecutive".