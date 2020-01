Lazio, i convocati di Inzaghi per la partita contro la Sampdoria

ROMA - La Lazio vuole continuare a volare e dopo i 10 successi di fila (superato il record di Eriksson) sfida oggi all'Olimpico alle 15 la Sampdoria. Un momento magico per i biancocelesti che appena una settimana fa hanno battuto il Napoli grazie alla rete numero 20 in campionato di Ciro Immobile. Simone Inzaghi, però, nonostante siano solo sei i punti di distanza dalla Juve (tra l'altro la Lazio deve recuperare il match contro l'Hellas Verona), non vuole sentir parlare di scudetto e continua a volare basso: "Il nostro obiettivo è la Champions League", ha ribadito ieri nella conferenza stampa della vigilia. Oggi i biancocelesti si ritroveranno di fronte una Sampdoria in netta ripresa che, dopo il pareggio al Meazza contro il Milan, ha rifilato una cinquina al Brescia dopo esser passata in svantaggio (5-1 il risultato finale).

Ecco i convocati di Simone Inzaghi per la partita contro la Sampdoria:

Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva, Vavro.

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Djavan Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.