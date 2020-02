Inzaghi: “La Lazio in un altro campionato sarebbe prima in classifica”

ROMA - "I ragazzi erano delusi dopo la prova con l'Hellas Verona: abbiamo svolto una buona gara contro un avversario ben preparato. C'era amarezza per non aver vinto, ma la consapevolezza di aver fatto una grande gara. Abbiamo speso molto sul piano fisico e mentale, il successo ci avrebbe creato meno scompensi". Alla vigilia del match con il Parma, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello. "Mancano ancora sedici partite alla fine del campionato - aggiunge - ci sono ancora tanti punti a disposizione. Dobbiamo valutare il nostro percorso quotidianamente. Ci aspettano tante insidie, la prima la sfideremo domani: il Parma è la sorpresa del campionato insieme all'Hellas Verona, ci servirà una grande prova".

Lazio, Inzaghi fa i conti con le assenze Capitolo formazione. "Non ci saranno Radu e Milinkovic, ma neanche Bastos e Lulic. Il bosniaco - dichiara Inzaghi - è molto generoso e da un mese porta con lui un problema alla caviglia, speriamo non debba fermarsi per molto. È un calciatore molto importante per noi, spero che il suo problema si possa risolvere presto. Mi auguro di recuperare Lulic per la gara con l'Inter, ma ad oggi sempre impossibile. Il nostro capitano ha bisogno di tempo per sistemare il suo problema alla caviglia". "Domani effettuerò le ultime valutazioni, Acerbi potrebbe giocare centralmente ed impiegare ai lati due calciatori tra Vavro, Luiz Felipe e Patric. Proverò ad innescare qualche calciatore fresco - spiega Inzaghi - dobbiamo stare attenti agli infortuni. Correa e Cataldi torneranno da due infortuni, ma sicuramente non partiranno dall'inizio".