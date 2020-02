Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Tireremo le conclusioni ad aprile…”

ROMA - “Inter? Abbiamo vinto meritatamente ma dobbiamo restare umili perché domani ci sarà una gara importante. Siamo consapevoli delle grandi cose che stiamo facendo, crediamo in ciò che facciamo”. Simone Inzaghi non si nasconde più, la sua Lazio è in piena corsa per lo scudetto. Il tecnico ha parlato alla vigilia della trasferta contro il Genoa: “Sarà una gara non semplice contro una squadra che sta facendo bene, Nicola sta dando grande organizzazione. L'anno scorso andammo lì con tanti problemi ed abbiamo incassato una rimonta. Domani non ci saranno Lulic e Luiz Felipe, Acerbi ha avuto un problemi ma stamattina si è ben allenato, domani lo valuteremo. Correa? In settimana l’ho visto bene, lui e Caicedo hanno le stesse possibilità di giocare”.

Immobile: "Lazio una famiglia, non possiamo fermarci"

Inzaghi e la lotta scudetto

“Scudetto? Non se se la nostra leggerezza sia un vantaggio. So solo che il nostro obiettivo è chiaro fin dal ritiro di Auronzo. Sappiamo nello stesso tempo che veniamo da 15 vittorie e 3 pareggi e che abbiamo un grande vantaggio sulla Roma quinta. Andiamo avanti nel nostro percorso, nel mese di aprile potremo tirare delle conclusioni. Questa squadra ha avuto un rendimento altissimo ma quel che è stato è stato. Abbiamo, giustamente, ricevuto consensi ma dobbiamo sapere che mancano 14 partite e dovremo affrontare una gara dopo l'altra con la stessa umiltà messa finora. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, nel nostro campionato nessuno ti regala nulla”.