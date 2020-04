Lazio, ora Luis Alberto vuole il triplete

ROMA - La Lazio, lo scudetto e poi gli Europei. Ecco la “Fase 2” di Luis Alberto, servita e pronta all’uso una volta che si potrà tornare a calcare i campi di calcio. Lo spagnolo scalpita, è rimasto a Roma in quarantena, la Capitale è la sua seconda casa dopo Siviglia. E adesso è pronto anche il rinnovo di contratto, con precedenza assoluta rispetto agli altri casi da risolvere. A confermare lo sviluppo della trattativa e l’imminente fumata bianca è stato il procuratore del numero dieci biancoceleste, Alvaro Torres, che ha fatto il punto ai microfoni di calciomercato.it: "C’è un’ottima sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo tra You First Sports Italia (la sua agenzia, ndr) e il club, che è cosciente della crescita di Luis Alberto, del fatto che sta facendo la differenza. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà".