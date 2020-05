La Lazio torna tutta in campo: primo allenamento collettivo a Formello

ROMA - Anche la Lazio ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Ieri il secondo giro di tamponi ha dato esito negativo (il primo era stato effettuato venerdì), via libera per il ritorno in campo per tutta la squadra. In mattinata Inzaghi ha ritrovato i suoi praticamente al completo. Subito torello ed esercizi di possesso palla senza dimenticare il lavoro atletico. A Formello una prima fase degli allenamenti individuali era stata definita come ‘riattivazione muscolare’. Da adesso in poi, nel mirino c’è la possibile ripresa della Serie A. Il tecnico biancoceleste e il suo staff sono pronti ad alzare il ritmo. Si attendono sempre notizie sul futuro del campionato, ma un altro passo è stato fatto. In gruppo assenti Vavro, non ancora al meglio per un problema muscolare e Strakosha (il suo rientro in campo è previsto per il fine settimana). Ad inizio giugno torneranno dall’estero anche Lulic, che si è curato dopo l’operazione alla caviglia in Svizzera, e Silvio Proto, volato in Belgio prima del lockdown.