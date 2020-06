Fichajes: "Zidane ha scelto: vuole Milinkovic-Savic al Real Madrid"

"Il Real Madrid su Milinkovic"

Da Madrid seguono il giocatore biancoceleste già da un paio di stagioni. Lotito ha sempre chiesto per lui non meno di 100 milioni, eppure la dirigenza spagnola sarebbe convinta di poterlo prendere a meno per via della crisi post-Coronavirus. Il ds Igli Tare, nei giorni scorsi in un’intervista a Sky, ha dribblato certe voci: “Vedremo a fine stagione. In caso di cessione società e giocatore dovranno essere accontentati”. Nessuna distrazione ora, priorità al campionato da finire e al sogno scudetto. A stagione conclusa sarà tempo di valutazioni e di mercato.

Tare: "Milinkovic? Con l'offerta giusta può andare via"