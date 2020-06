Lazio, allarme Milinkovic: problema al ginocchio, ora esami

ROMA - La seduta mattutina di allenamento della Lazio si con un'assenza importante: stop Milinkovic-Savic , il serbo si è fermato, niente allenamento oggi per lui. Problema al ginocchio , nel pomeriggio effettuerà i test del caso alla clinica Piadeia. Inzaghi spera in un nulla di grave. Sta gestendo i suoi in questa preparazione alla ripresa della Serie A, ad ogni minimo fastidio ha sempre intimato di fermarsi subito.

Lazio, continua il lavoro a Formello

Tanto lavoro atletico per i biancocelesti, che mettono benzina nelle gambe aspettando la ripresa del campionato. Il pallone compare solo alla fine. Sfida finale a cui non partecipano Strakosha, ancora non al meglio per un problema al piede, e Vavro. Il difensore slovacco sta recuperando da uno stiramento muscolare, a breve tornerà un gruppo. Lucas Leiva è invece completamente recuperato: in allenamento non indossa nemmeno più il fratino da ‘jolly’, svolge le intere sedute e si prepara alla sfida all’Atalanta. Domani altro giro di tamponi: sotto esame anche Proto e Lulic, i due giocatori biancocelesti rientrati dall’estero.