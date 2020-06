Lazio, è tornato Milinkovic: la botta al ginocchio è alle spalle

FORMELLO - La Lazio ritrova Sergej Milinkovic-Savic . Il centrocampista serbo ha già smaltito la botta al ginocchio subita in allenamento. Quattro giorni di riposo, poi di nuovo in campo. La settimana di allenamento a Formello si apre con una buona notizia per Simone Inzaghi. Sergej svolge il riscaldamento e il lavoro propriocettivo con i compagni, poi con il preparatore Bianchini fa qualche allungo. Torna in gruppo per l’ultima parte della sessione incentrata sul possesso palla. Indossa il fratino da jolly per evitare contrasti duri, il tecnico lo salvaguarda, ma è completamente recuperato.

Lazio, è tornato anche Denis Vavro

Inzaghi abbraccia anche Denis Vavro. Il difensore slovacco si era infortunato in quarantena: stiramento dell’adduttore, in queste settimane ha lavorato in maniera differenziata. Ora è tornato in gruppo, sarà una buona alternativa per la difesa nel rush finale. In squadra anche il baby Armini, nei prossimi giorni toccherà ad un altro giocatore della Primavera, Raul Moro. Lulic attende il secondo tampone: con il via libera potrà tornare sul prato di Formello ed iniziare il programma di recupero. Deve ritrovare una forma al top dopo il doppio intervento alla caviglia. Potrà essere pronto per metà luglio.