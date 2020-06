Lazio, obiettivo Immobile a vita: pronto il rinnovo fino al 2025

ROMA - La Lazio come seconda pelle, la Lazio nel suo destino. E Ciro Immobile il destino se lo è costruito strada facendo, lo ha cercato, provocato e ora lo sta vivendo. “Immobile a vita per la Lazio” del resto era stato l’input che lo stesso ds Igli Tare aveva preconizzato poche settimane fa quando aveva annunciato: "Non c’è stata mai nessuna richiesta da parte del Napoli. Immobile sta bene a Roma, è uno di famiglia e spero resti con noi ancora molto tempo". Nessuna sorpresa, quindi, dal fronte societario. Visto che in questi giorni si è già intavolata la trattativa per l’ennesimo rinnovo, quello definitivo. All’attaccante partenopeo una serie di benefit che il club di Claudio Lotito ha voluto riconoscere per il suo contributo alla causa. Solo quest’anno 27 reti in campionato, in neanche quattro stagioni in biancoceleste è salito al quarto posto tra i bomber di tutti i tempi con 116 reti all’attivo in gare ufficiali. A sole cinque reti da Giorgio Chinaglia, a 11 da Signori e a 43 gol dall’attaccante con più reti all’attivo con la maglia della Lazio, il mostro sacro Silvio Piola. Con queste medie (circa 29 gol all’anno) dovrebbe scalzare il trono di Piola che resiste dal 1943. La società lo vuole far diventare il simbolo della Lazio di Lotito, per questo per lui è pronto un contratto fino al 2025 a 4 milioni circa di ingaggio a stagione.