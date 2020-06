Diaconale: "La Lazio può battere la Juve. Il Napoli è un modello da seguire"

TORINO - La sconfitta della Juventus ai rigori nella finale di Coppa Italia ha dato speranze alle inseguitrici in vista del campionato. All'indomani della vittoria del Napoli , il dirigente della Lazio Arturo Diaconale ha commentato così il successo della squadra di Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il club di De Laurentiis è un modello da seguire ed è un modello vicino al mondo Lazio. Il trionfo del Napoli ci ha fatto piacere. Speriamo di fare anche noi uno sgambetto alla Juve in campionato".

Diaconale: "La Juve non è imbattibile"

"Battere la Juve? Si può fare. Lo abbiamo già fatto e siamo in grado di rifarlo", ha proseguito il responsabile della comunicazione della Lazio, nonché portavoce del presidente Claudio Lotito. Infine, Diaconale ha commentato anche la situazione in casa Roma: "Vogliamo dimostrare che il nostro modello è migliore rispetto a quello dei nostri cugini. Un presidente molto presente per noi può fare la differenza".