Lazio, l'affare Kumbulla in chiusura. E i tifosi gli danno il benvenuto sui social

ROMA - La Lazio è subito passata all’offensiva per Marash Kumbulla. Lotito ha chiamato Maurizio Setti, patron del Verona. I due si sono incontrati ieri con la volontà di chiudere per il difensore albanese classe 2000. Un appuntamento a Villa San Sebastiano, quartier generale del numero uno biancoceleste, molto positivo. L’affare è in dirittura d’arrivo.