Lazio, gli infortunati preoccupano Inzaghi

ROMA - Dopo il danno pure la beffa. La Lazio reduce dal brutto ko di Bergamo perde i pezzi e da oggi è già con la testa alla Fiorentina . Con i molteplici problemi che affastellano la mente di Simone Inzaghi che da oggi è già in antivigilia della sfida con la Fiorentina e dovrà applicarsi come non mai per dirimere il difficile rompicapo dell’undici da schierare domani sera all’Olimpico. Una sfida che per i biancocelesti deve essere il nuovo “banco di prova”, quello di dimostrare agli altri ma soprattutto a loro stessi, che la lotta scudetto è ancora viva.

Infermeria piena

Ieri Inzaghi ha chiamato tutti a raccolta, in campo sono apparsi solo i giocatori non schierati mercoledì ma all’intero spogliatoio il tecnico ha chiesto il massimo da qui alla fine nonostante le difficoltà dei ritmi contingentati e degli infortuni che ne possono derivare. A tutti ha chiesto uno sforzo in più, anche se l’infermeria che fino a marzo era rimasta incredibilmente vuota a lungo, da tempo è tornata a riempirsi in ogni reparto. Il centrocampo è quello più colpito.

Cataldi, distorsione alla caviglia

Agli infortunati di lungo corso (Lulic, per lui salvo miracoli stagione finita), Marusic e Lucas Leiva, ora si aggiunge anche Danilo Cataldi. Doveva essere l’uomo della provvidenza, l’equilibrio della forza per dirla alla Joda. Invece il giovane ex Primavera, dopo un ottimo primo tempo e nel complesso un’ora di gioco, ha dovuto abbandonare il campo ieri con la Lazio ancora in vantaggio per 2-1. Zoppicante e sofferente sia mercoledì sera, che ieri in clinica Paideia dove si è sottoposto agli esami strumentali. Ha subito una dolorosa distorsione alla caviglia, escluse complicazioni per i legamenti, dovrà comunque osservare almeno una settimana di stop e quindi salterà sicuramente Fiorentina e Torino. Nel frattempo, Inzaghi spera di recuperare [...]