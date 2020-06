Lazio, la probabile formazione anti-Torino: Correa c'è, Cataldi va in panchina

FORMELLO - È ancora tempo di scelte in casa Lazio, Inzaghi e i suoi pronti ad affrontare la terza partita in una settimana. Contro il Torino, il tecnico biancoceleste, squalificato, mette in campo la miglior formazione, facendo i conti con infermeria e qualche giocatore non al meglio. Rispetto alla gara di sabato contro la Fiorentina però, dal primo minuto si rivedranno in campo Radu e Correa.

Il Tucu titolare

Difesa confermata con Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo, sulle corsie esterne, tocca ancora a Lazzari e Jony. In mezzo Milinkovic, Parolo e Luis Alberto. Cataldi, alle prese con una distorsione alla caviglia subita a Bergamo contro l’Atalanta, non è al meglio. Andrà in panchina. Davanti Correa va in campo dal primo minuto, farà coppia con il capocannoniere della squadra e della Serie A, Ciro Immobile. Caicedo, acciaccato pure lui, si siede in panchina pronto a dare il cambio all’argentino. In infermeria Luiz Felipe, Lulic, Adekanye e il baby Raul Moro.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.