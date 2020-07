Lazio, Inzaghi: "Testa solo al Lecce, non pensiamo alle avversarie"

ROMA - La Lazio vuole ripartire con il Lecce. Archiviata la batosta contro il Milan di sabato scorso all’Olimpico, i biancocelesti si vogliono rilanciare nella corsa alla Champions League e al titolo. Ai microfoni di Lazio Style Radio, il tecnico Simone Inzaghi ha presentato la partita: “A prescindere dai risultati delle altre, guardiamo in casa nostra. Abbiamo analizzato, in poco tempo, il match contro il Milan. A Lecce sarà difficile, ma bisogna ragionare partita dopo partita. Vediamo chi tra i giocatori potrà darci garanzie per iniziare la gara. Abbiamo ancora una piccola seduta per capire di più sulla condizione generale. La partita non sarà affatto semplice".

Sul prossimo avversario

"Il Lecce è una squadra che gioca bene a calcio, Liverani è un grande allenatore e un amico. Stanno lottando per la salvezza, sono lì con tante squadre. Anche all’Olimpico ci impensierì parecchio".