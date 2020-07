Lazio, Patric squalificato per quattro giornate: salta la Juve

ROMA - Quattro giornate di squalifica e 10 mila euro di multa: è questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della serie A per Patric, in seguito al morso al braccio a Donati ieri in Lecce-Lazio. Il giudice Gerardo Mastrandrea parla di "un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive, infrazione rilevata dal VAR". Il giocatore biancoceleste salterà le sfide contro Sassuolo, Udinese, Juventus ed Hellas Verona.

