Inzaghi: "La Lazio non vuole e non merita di arrivare quarta"

VERONA - La Lazio trova la seconda vittoria consecutiva. Manita al Verona, tripletta di Immobile e gol di Milinkovic e Correa. Il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il momento della sua squadra: “Si è vista la Lazio che conoscevamo prima dello stop, con dei cambi in panchina, con una rosa adeguata per fare determinati match. Nelle prime 7-8 partite della ripresa ho avuto tante difficoltà. Il rigore finale? Immobile e Luis Alberto sono tanto legati, è un patto tra loro. Non so cosa avessero in mente. Per noi è importante la vittoria, non vogliamo arrivare quarti, non lo meritiamo. In più ci sono i record di Ciro, quelli di Luis: sono obiettivi da raggiungere. Hanno questi grandi compagni alle spalle”.

Pensando alla prossima stagione

“Sono stati 4 anni importanti. La Supercoppa, il ritorno in Champions, i record. Questi ragazzi sono stati speciali. Ritornare in Europa e la Supercoppa rimangono nella storia. Mi dispiace non avere i tifosi, sino a febbraio sono stati da traino. In trasferta erano tantissimi, sembrava di essere all’Olimpico. Speriamo che a settembre, in Champions, ci saranno anche loro”. Sul finale di stagione: “Giocheremo l’ultima partita il 2 agosto. Poi ci ritroveremo il 19 a Roma qualche giorno prima di partire per Auronzo. Alcuni nazionali andranno via a inizio settembre e ci sarà poco tempo per lavorare. Leiva e Lulic sono giocatori importantissimi e che speravo di avere subito dopo la ripresa. Spero siano a disposizione per la nuova stagione”.