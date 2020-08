Ronaldo non convocato, Immobile vince la Scarpa d'Oro

Maurizio Sarri concede un turno di riposo a Cristiano Ronaldo in vista della Champions e di fatto “regala” ufficialmente il titolo di capocannoniere e la Scarpa d’Oro a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è infatti al primo posto solitario della classifica a quota 70 punti (35 gol, moltiplicati per coefficiente di 2 valido per tutte le principali leghe europee), grazie alla rete segnata al Brescia che gli ha permesso di staccare Robert Lewandowski, ora secondo a quota 68 (34 centri). Il fuoriclasse portoghese si ferma così a 31 gol, a quota 62 punti. Per il bomber della Lazio non è mica finita qui: stasera andrà a caccia dello storico record di Higuain, distante solo una rete, che il Pipità siglò con la maglia del Napoli.