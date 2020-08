Reina alla Lazio: visite mediche e poi firma su un biennale

ROMA - Pepe Reina è a un passo dalla Lazio: il portiere spagnolo, di proprietà del Milan e reduce da sei mesi in prestito all'Aston Villa, ha raggiunto l'accordo per un biennale con i biancocelesti e raggiungerà Roma nelle prossime ore per fare le visite mediche. Reina, 38 anni da compiere tra qualche giorno, rescinderà il suo contratto con il Milan per poi firmare, tra lunedì e martedì, un accordo da due milioni a stagione (bonus compresi) con la Lazio, fino al 2022. L'esperto portiere spagnolo, che in Italia ha giocato anche nel Napoli, farà da secondo a Thomas Strakosha.