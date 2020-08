Reina, visite mediche con la Lazio. Poi viaggio verso Auronzo

ROMA - Pepe Reina è arrivato ieri sera a Roma e ha pernottato in un hotel in zona Ponte Milvio. E' pronto per la nuova avventura in Serie A con la maglia della Lazio. Per il portiere spagnolo, in uscita a parametro zero dal Milan, in programma le visite mediche con il professor Ivo Pulcini in mattinata e poi, dopo aver effettuato i test medici, firmerà il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Infine, nel pomeriggio, si metterà in viaggio verso Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della formazione di Inzaghi. Sarà il vice Strakosha, che al momento dovrebbe rimanere il portiere titolare.