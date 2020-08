Lazio, Parolo: "Reina porterà carisma". Marusic: "Spero di giocare di più"

AURONZO DI CADORE - Il centrocampista e senatore della Lazio Marco Parolo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore: " Champions ? Ci manca ancora l'esperienza, è un torneo che quasi nessuno di noi ha mai giocato in modo assiduo. La giocheremo però con entusiasmo e voglia di ben figurare, una nuova sfida che affronteremo con mentalità nel migliore dei modi. La Champions era il mio sogno da bambino e ora voglio divertirmi. Sarà una stagione impegnativa , con tanti match ravvicinati, prenderemo spunto dagli errori dello scorso anno per affrontare questo tour de force ". Parolo inoltre ha dato il benvenuto a Pepe Reina , nuovo portiere della Lazio, che questa mattina ha svolto le visite mediche a Roma e a breve raggiungerà la squadra in Veneto: "Porterà carisma, personalità ed esperienza a un gruppo che sta crescendo con il passare del tempo. Spero inoltre che Lucas Leiva torni il prima possibile perché per noi è fondamentale, come anche Lulic . Io, invece, cercherò di farmi trovare pronto tutte le volte che verrò chiamato in causa", ha concluso Parolo.

Marusic: "Spero di non infortunarmi. Cosa mangia Radu? Di tutto..."

Anche Adam Marusic, esterno montenegrino, ha detto la sua a Lazio Style Radio: “Dobbiamo spingere e lavorare forte, per questo il ritiro è fondamentale. Sono contento che tutti dicano che ho fatto una bella stagione. Quest'anno spero solo di giocare un po’ di più e di non dover fare i conti con gli infortuni. A destra, a sinistra poco importa, decide Inzaghi. Spero di segnare e fare assist il più possibile, è il mio lavoro“.La concorrenza nel suo ruolo è dura: “Lazzari? È fortissimo e ha giocato e dimostrato tanto. Non c’è rivalità, ma sana competizione. In una grande squadra ci sta che due giocatori per ruolo si contendano il posto da titolare”. Marusic non dimentica i tifosi: "Sono mancati tantissimo, dopo il lockdown con loro sarebbe andata in un altro modo. Pensare che non ci saranno nella prossima stagione fa ancora più male”. Chiusura simpatica sulla condizione ottimale di Radu: “Cosa mangia Stefan per tenersi in forma? Mangia di tutto, non so come faccia a essere così!“.