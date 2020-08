Lotito: "Champions? La Lazio deve fare come l'Atalanta"

AURONZO DI CADORE - A 13 anni di distanza dall'ultima volta la Lazio tornerà a giocare la fase a gironi della Champions League. Il quarto posto conquistato il classifica in questa stagione dalla squadra di Simone Inzaghi vale un posto in Europa. Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, dal ritiro di Auronzo di Cadore, commenta: "Con la squadra che abbiamo dobbiamo dare grande dimostrazione in Champions League, come hanno fatto altre squadre. Mi riferisco all'Atalanta che, con un organico non roboante dal punto di vista dei nomi, ha dimostrato di saper portare in alto i colori italiani".

