Lazio, annullato il test contro il Fiori Barp Mas per maltempo

AURONZO DI CADORE - La seconda amichevole della Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore contro il Fiori Barp Mas, prevista oggi per le 17, è stata annullata. Tutta colpa di un nubifragio che da ore flagella la zona e ha costretto il tecnico biancoceleste Simone Simone Inzaghi - dopo il preallarme idrogeologico della Prefettura di Belluno per le violenti piogge della notte che hanno spinto la Protezione Civile a monitorare i torrenti per rischio esondazione - a rinviare gli allenamenti alla giornata di domani. Perciò la Lazio, dopo l'amichevole di ieri con la Triestina pareggiata 2-2 e la seduta mattutina in palestra con un lavoro incentrato su forza e propriocettività, potrà godere di un pomeriggio libero. Il 1° settembre previsto un altro test contro il Padova.