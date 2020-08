Lazio, Immobile rinnova il contratto fino al 2025: è ufficiale

ROMA - Ciro Immobile ha rinnovato il suo contratto con la Lazio per altri cinque anni, fino al 2025. L'annuncio è arrivato in mattinata dal responsabile della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino. "Immobile rinnova il contratto per altri 5 anni fino al 2025, scelta di cuore e professionale - le parole di De Martino a Lazio Style Channel - un segnale importante che la Lazio vuole cementare l'importanza di ciò che è stato fatto nella scorsa stagione. Ciro sceglie la Lazio a vita". Immobile, 30 anni, è alla Lazio dal 2016: nella sua carriera ha giocato sia nella Juventus che nel Torino.