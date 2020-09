Lazio, presentate le divise 2020/21 per la Champions League

AURONZO DI CADORE - Presentato ufficialmente le divise che la Lazio indosserà in occasione del ritorno in Champions League 2020/21. Dopo la prima classica, la seconda blu scuro e la terza fluo, la Macron ha ripreso il design della maglia celebrativa per i 120 anni indossata nella scorsa stagione da gennaio in poi.

