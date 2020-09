La Lazio anticipa di un giorno il test di preparazione contro il Frosinone in vista della prossima stagione. Il match si giocherà il 12 settembre alle 18 allo stadio 'Benito Stirpe' e non più domenica 13 come previsto originariamente.

