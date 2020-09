La Lazio batte il Vicenza in amichevole: Luis Alberto in evidenza

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Successo per 3-2 sul Vicenza per la Lazio di Simone Inzaghi, nell’amichevole di chiusura del ritiro estivo di Auronzo di Cadore. I biancocelesti sbloccano il match al 13’ con Lazzari, servito da Correa in contropiede. Poi i veneti di Mimmo Di Carlo, appena promossi in Serie B, vanno a segno con Ierardi al 21’, con Reina un po’ sorpreso, e con Gori al 25'. Al 30’ Caicedo colpisce il palo, poi Luis Alberto pareggia al 43’ su calcio di rigore, concesso per fallo di Scoppa su Caicedo.

Punizione gol di Luis Alberto

I biancocelesti trovano la rete della vittoria al 60’ ancora con Luis Alberto, che infila l’incrocio dei pali con un calcio di punizione magnifico. Poi la Lazio inizia la girandola dei cambi, dando spazio a Patric, Djavan Anderson, Jony, Bastos e Lukaku. Al fischio finale è festa per tutti: il ritiro biancoceleste si chiude con una vittoria beneaugurante.