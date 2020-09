Acerbi avverte la Lazio: "Rinnovo? Merito rispetto"

TORINO - "Ho letto delle cose non vere, sia sull'offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali". Così Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del rinnovo del suo contratto. "Credo di aver portato sempre rispetto giusto alla società, e mi aspetto un minimo che lo portino anche loro o che almeno se ne parli nelle sedi opportune", ha aggiunto. "Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa se vanno avanti così", ha concluso.

