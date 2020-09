Frosinone-Lazio, i convocati di Inzaghi: fuori Luis Alberto e Milinkovic

l tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori per la sfida amichevole di oggi alle 18 con il Frosinone in programma allo stadio Benito Stirpe. Questa la lista completa. Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu. Centrocampisti: A. Anderson, Akpa-Akpro, D. Anderson, Escalante, Jony, Kiyine, Leiva, Parolo. Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro. Assenti Luis Alberto e Milinkovic, preservati per alcuni problemi fisici. Da registrare la presenza di Leiva.

Lazio, rientrata la crisi Acerbi: il difensore avrà il rinnovo e l'aumento