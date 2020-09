Lazio, Muriqi è arrivato: “Perfetto per questo club”

ROMA - Vedat Muriqi è arrivato nella Capitale. Intorno alle 14, quello che sarà il nuovo attaccante della Lazio, è finalmente sbarcato a Roma. Inizia la sua avventura in biancoceleste. I prossimi passi: le visite mediche (lunedì in Paideia) e la firma sul contratto. Con un volo privato, a metà mattinata, era partito alla volta dell’Italia. Trattativa con il Fenerbahce ormai chiusa da tempo, solo delle pratiche burocratiche avevano rallentato il suo arrivo. Operazione da venti milioni totali (18 più due di bonus).

La felicità di Muriqi

Prima di imbarcarsi dalla Turchia, l’attaccante aveva già espresso tutta la sua gioia: “Mi vedo adatto allo stile di gioco della Lazio. Hanno giocato con una doppia punta in tante partite. Avevano bisogno di un attaccante come me. E io ho scelto loro. Per me viene prima il successo della squadra, poi quello individuale. Vado in una nuova squadra, spero di avere subito successo. Farò del mio meglio per la Lazio”.