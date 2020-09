Lazio, è il giorno di Fares: visite mediche e firma

ROMA - Ecco finalmente Mohamed Fares. L’esterno si è presentato in mattinata in clinica Paideia per effettuare le visite mediche di rito. Da una settimana a Roma, attendeva l’appuntamento per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura alla Lazio. Dopo si recherà a Formello per la firma sul contratto: accordo per cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Dopo Escalante, Reina e Muriqi, il giocatore ormai ex Spal diventerà il quarto acquisto di Tare in questa sessione di mercato.