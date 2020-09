Lazio, riecco Milinkovic. E Inzaghi aspetta Fares

FORMELLO - Simone Inzaghi sorride, in gruppo è tornato Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio era alle prese con un affaticamento muscolare. Problema quasi del tutto smaltito. Lavora in gruppo per metà della seduta. Durante le prove tattiche poi, si defila e continua a sudare a parte. Nella partita di sabato non verrà schierato.

Niente Fares

Per Cataldi l’infortunio alla caviglia è risolto, da due giorni si allena con i compagni. Assenti invece Lukaku e Lucas Leiva. Per loro dovrebbe trattarsi di semplice riposo. In infermeria ci sono sempre Vavro e Luiz Felipe. Il primo soffre di pubalgia, il secondo di una botta alla caviglia rimediata in amichevole contro il Frosinone. In campo non si vede il nuovo acquisto Fares. Ha svolto le visite mediche, ma deve ancora essere ufficializzato. Forse venerdì sarà il suo giorno.