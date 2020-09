Lazio-Benevento, i convocati di Inzaghi: fuori Luis Alberto

ROMA - All'Olimpico, contro il Benevento, ecco l'ultima amichevole estiva per la Lazio. Sfida in famiglia tra i fratelli Inzaghi. Fischio d'inizio ore 18. In casa biancoceleste, va segnalato il forfait di Luis Alberto, già ieri non al meglio dopo aver interrotto l’allenamento in anticipo. Fuori anche Milinkovic. Ecco la lista dei convocati: Alia, Reina, Strakosha; Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lukaku, Marusic, Patric, Radu; Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Falbo, Kiyine, Leiva, Parolo; Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.