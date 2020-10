Lazio, emergenza in difesa in vista dell'Inter

FORMELLO - C’è un Simone Inzaghi preoccupato in vista dell’ Inter . Sapeva di trovarsi in difficoltà nelle prime giornate di campionato, ma in casa Lazio l’emergenza difesa si è allargata. Oltre gli infortuni di Luiz Felipe e Vavro, si aggiunge anche quello di Stefan Radu . Il romeno è uscito anzitempo nel match contro l’Atalanta per problemi muscolari. Quasi scontata la sua assenza per l’incontro di domenica contro i nerazzurri di Conte.

Le possibili soluzioni

Difesa con gli uomini contati, Inzaghi dovrà affidarsi a Bastos, considerato in uscita. Con l’angolano ci sono Patric e Acerbi. L’altra possibile soluzione potrebbe essere quella di retrocedere Parolo sulla linea difensiva. Anche Correa non si è allenato, problemi alla schiena accusati nel riscaldamento del match contro l’Atalanta. In attacco spazio a Caicedo con Immobile. Le prove tattiche scatteranno domani a 24 ore dalla partita dell’Olimpico. Intanto a Formello è tornato ad allenarsi Senad Lulic. Il capitano, fuori da 8 mesi dopo una doppia operazione alla caviglia, ha lavorato in maniera differenziata. Ne avrà ancora per un po’, ma sono arrivati segnali incoraggianti in vista del suo completo recupero.