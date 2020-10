Muriqi, dieci giorni per prendersi la Lazio

ROMA - Dieci giorni per convincere Inzaghi. Non capita a tutti di piombare nel bel mezzo di un progetto già rodato da quattro anni, nella squadra in cui la concorrenza è la Scarpa d’Oro e capocannoniere della Serie A e potersi comunque giocare subito le proprie carte per esordire al primo appuntamento utile. Domenica pomeriggio quando Ciro Immobile è stato espulso per il gesto di reazione a Vidal, Vedat Muriqi era in tribuna a seguire i suoi nuovi compagni, e probabilmente un brivido lo avrà sentito pure lui sulla schiena.

Ecco il suo momento, quello che attendeva da fine agosto, prima che il Covid gli portasse via dieci giorni di preparazione con la squadra di Simone Inzaghi costringendolo a passare la quarantena in Turchia dopo le brevi vacanze che aveva appena concluso. Se non fosse stato per questo incidente di percorso, probabilmente Muriqi avrebbe già esordito la sera di Lazio-Atalanta, al posto di Correa che diede forfait in extremis con Inzaghi che fu costretto a ripiegare su un Felipe Caicedo ancora a rischio di essere ceduto.