Diretta Sampdoria-Lazio ore 18: come vederla in tv e probabili formazioni

GENOVA - Missione per la Sampdoria: dare continuità a questo inizio di campionato. Si riparte dalla bella vittoria contro la Fiorentina prima dello stop per le nazionali. Nelle prime due giornate erano arrivate solo sconfitte per mano di Juve e Benevento. Serve subito invertire la rotta, il tecnico Ranieri tenterà di sfatare il tabù Lazio: i blucerchiati non vincono questa partita dal 2016. I biancocelesti, senza Immobile, dovranno mettere il massimo della concentrazione. C’è il pericolo di pensare al debutto in Champions League di martedì prossimo contro il Borussia Dortmund. E Inzaghi avvisa: “Testa solo al campionato”.